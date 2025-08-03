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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

"مكتب استعلامات" في فنادق إقامة منتخبات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام

منتخبات بطولة العالم لكرة اليد
منتخبات بطولة العالم لكرة اليد
حسام الحارتي

حرصت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا، على تخصيص مكتب للاستعلامات، في فنادق الإقامة للمنتخبات المشاركة في البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، وذلك تحت شعار "مصر تستقبل العالم".

يأتي ذلك تسهيلًا لتواصل بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة، مع اللجنة المنظمة، للاستفسار عن أي شيء يخص البطولة والإقامة والتدريبات وكل ما يحتاجون إليه.

وتسعى اللجنة المنظمة بالتنسيق مع الشركة المتحدة ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة اليد، إلى تذليل كل العقبات التي قد تواجه المنتخبات المشاركة، للخروج بالبطولة بالشكل الأمثل.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا
المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.
المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.
المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.
المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.
المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.
المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.
المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.
المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستُذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.

وتواصل الشركة المتحدة للرياضة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة اليد، عقد اجتماعات مكثفة ضمن الاستعدادات النهائية لتنظيم البطولة، في إطار التنسيق المستمر لضمان تنظيم الحدث بأعلى مستوى يليق باسم ومكانة مصر في استضافة البطولات الدولية الكبرى في الرياضات المختلفة

اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر تستقبل العالم الشركة المتحدة وزارة الشباب والرياضة الاتحاد المصري لكرة اليد

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