الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق بقرار من ريبيرو

رفض خوسيه ريبيرو المدير الفني لـ النادي الأهلي رحيل أحمد رضا لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جاء ذلك بعد أن بعض العروض الرسمية للنادي الأهلي للحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة هذا الصيف.

واستطلعت إدارة النادي رأي ريبيرو، حيث رفض المدرب بشكل قاطع رحيل اللاعب خاصًة بعدما أبدى موافقته على رحيل كوكا.

تشكيل الأهلي أمام منتخب مصر للشباب وديا

أعلن الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيل المارد الأحمر، لمواجهة منتخب مصر للشباب، في إطار لقاء ودي، استعدادًا للموسم الجديد.

تشكيل الأهلي لمواجهة منتخب الشباب كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفي شوبير

خط الدفاع: محمد شكري، مصطفى العش، ياسر إبراهيم، عمر كمال

خط الوسط: أليو ديانج، أحمد كوكا، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، جراديشار، طاهر محمد طاهر

ويجلس على مقاعد البدلاء: عمر كامل وأشرف داري وإبراهيما كاظم ومحمود لبيب ومحمد عاطف ومحمد رأفت.

بينما أعلن أسامة نبيه تشكيل منتخب مصر للشباب في مواجهته الودية أمام الأهلي:

حراسة المرمى: أحمد وهب

خط الدفاع: محمد إبراهيم – أحمد عابدين – عبد الله بوستنجي – مهاب سامي

خط الوسط: سيف سفاجا – أحمد كباكا – محمد السيد

خط الهجوم: محمد عبد الله – حامد عبد الله – محمد هيثم