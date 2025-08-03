قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس اليوم | رطوبة مرتفعة وشبورة صباحية وحرارة شديدة على جنوب البلاد
ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليمن إلى 140 شخصا
من وصايا النبي.. ماذا قال الرسول عن فضل صلاة الضحى؟
القصة الكاملة لحبس البلوجر سوزي الأردنية.. بلاغات وفيديوهات خادشة
أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم
أسباب استقرار الحياة الزوجية.. نصائح مهمة للشباب والفتيات
بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة بأسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
ترامب: لا نريد أن يتضور سكان غزة جوعا
أمير هشام: إمام عاشور لديه رغبة كبيرة في تمديد عقده مع الأهلي حاليا
ليست المخدرات فقط.. أمور تذهب العقل وتؤثر على الإدراك كلها حرام
نشأت الديهي: من لا يرى أن هناك مؤامرة على الوطن عليه مراجعة نفسه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق بقرار من ريبيرو

الأهلي
الأهلي
حسن العمدة

رفض خوسيه ريبيرو المدير الفني لـ النادي الأهلي رحيل أحمد رضا لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جاء ذلك بعد أن بعض العروض الرسمية للنادي الأهلي للحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة هذا الصيف.

واستطلعت إدارة النادي رأي ريبيرو، حيث رفض المدرب بشكل قاطع رحيل اللاعب خاصًة بعدما أبدى موافقته على رحيل كوكا.

تشكيل الأهلي أمام منتخب مصر للشباب وديا

أعلن الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيل المارد الأحمر، لمواجهة منتخب مصر للشباب، في إطار لقاء ودي، استعدادًا للموسم الجديد.

تشكيل الأهلي لمواجهة منتخب الشباب كالتالي: 

حراسة المرمى: مصطفي شوبير 

خط الدفاع: محمد شكري، مصطفى العش، ياسر إبراهيم، عمر كمال 

خط الوسط: أليو ديانج، أحمد كوكا، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، جراديشار، طاهر محمد طاهر

ويجلس على مقاعد البدلاء: عمر كامل وأشرف داري وإبراهيما كاظم ومحمود لبيب ومحمد عاطف ومحمد رأفت.

بينما أعلن أسامة نبيه تشكيل منتخب مصر للشباب في مواجهته الودية أمام الأهلي:

حراسة المرمى: أحمد وهب

خط الدفاع: محمد إبراهيم – أحمد عابدين – عبد الله بوستنجي – مهاب سامي

خط الوسط: سيف سفاجا – أحمد كباكا – محمد السيد

خط الهجوم: محمد عبد الله – حامد عبد الله – محمد هيثم

خوسيه ريبيرو الأهلي أحمد رضا النادي الأهلي ريبيرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكر محظور

النيابة تتسلم تقارير بحجم المعاملات المالية للبلوجر شاكر محظور

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 80.3% والحاسبات 82.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

نتيجة الطالبة

جابت 24% في الثانوية وادعت تبديل ورقها والوزارة كذبتها|آمنة للتعليم: "وروني الدليل"

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. ارتفاع جميع الأعيرة بمحلات الصاغة

قبل بداية التعاملات .. سعر الذهب عيار 21 الآن الاثنين 4 أغسطس 2025

قبل بداية التعاملات.. سعر الذهب عيار 21 الآن الإثنين 4 أغسطس 2025

سوزي الأردنية

بعد انتهاء التحقيق معها.. التحفظ على سوزي الأردنية بقسم الشرطة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأحد 3 أغسطس 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 4 أغسطس 2025

وسام أبو علي

صفقة القرن.. هل يلعب وسام أبو علي للزمالك بعد تجاهل مدرب كولومبوس له؟

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد الرخ

أستاذ بالأزهر: الاستقرار دعامة شرعية وضرورة لبقاء الأوطان

الإفتاء

هل يمكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الفتوى؟.. أمين الإفتاء يجيب

الإفتاء

أمين الفتوى: خدمة الابن لأخواته البنات بعد وفاة الأم من أبواب البر

بالصور

تسريبات صادمة.. أعمار أم مكة وأم سجدة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"

أبرزهم مايا دياب وباميلا الكيك.. نجوم الفن يتألقون في مهرجان بياف

مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك

ناقد موضة يحرج إليسا بسبب فستانها بأحدث حفلاتها في لبنان في لبنان..صور

إليسا
إليسا
إليسا

بفستان زفاف .. مى كساب تشارك جمهورها أحدث ظهور

مي كساب
مي كساب
مي كساب

فيديو

وفاة بونجا حارس مرمى وادي دجلة

صدمة في الرياضة المصرية بعد وفاة بونجا بعد صراع مع التهاب الكبد

شاكر وتعاطي المخدرات

شاكر نمبر وان في ورطة.. القبض على محظور بسلاح ومخدرات

خبيرة أبراج تثير الجدل بـ تنبؤاتها

كوكب عطارد السبب في القبض على مشاهير التيك توك .. خبيرة أبراج تكشف السر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشباب والمرأة.. شراكة وطنية في بناء برلمان المستقبل

أ.د عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: مَا بَيْنَ شِعْبِ أَبَي طَالِبِ وَشِعْبِ غَزَةِ زَمَكَانِيةٌ مَعْلُومَةٌ!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفروسية.. قيادة وحرية وانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان المصريين

المزيد