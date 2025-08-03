تشيلسي يتعاقد مع المدافع الهولندي هاتو من أياكس

أعلن الناديان يوم الأحد تعاقد تشيلسي مع المدافع الهولندي جوريل هاتو من أياكس أمستردام مقابل 44.18 مليون يورو.

وأعلن تشيلسي أن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا وقع عقدًا لمدة سبع سنوات، وسينضم إلى زملائه الجدد هذا الأسبوع.

يُذكر أن هاتو حاز على جائزة يوهان كرويف لأفضل موهبة في الدوري الهولندي الموسم الماضي.

تدرج هاتو في أكاديمية أياكس، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول في يناير 2023، ليخوض أكثر من 111 مباراة مع النادي.

وشارك هاتو لأول مرة مع المنتخب الهولندي الأول في سن 17 عامًا، وشارك منذ ذلك الحين في ست مباريات دولية.

وقال هاتو: "أنا متحمس للغاية، وسعيد جدًا لوجودي هنا، فكرتُ كثيرًا في مستقبلي وأردت اتخاذ الخطوة التالية في مسيرتي، تشيلسي هو المكان الأمثل لي لتحقيق ذلك."

يبدأ تشيلسي، الذي احتل المركز الرابع في الدوري الموسم الماضي وفاز بكأس العالم للأندية في يوليو، مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026 على أرضه ضد كريستال بالاس في 17 أغسطس.