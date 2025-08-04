أسعار ومواصفات جيتور داشينج موديل 2025 في السعودية

تقدم جيتور الصينية الكثير من الإصدارات المتنوعة داخل السوق السعودي، ومن ابرزها السيارة الرياضية داشينج موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV متعددة الاستخدام، وتقدم عبر 3 فئات من التجهيزات بسعر يبدأ من 90 ألف ريال تقريبًا.

تعتمد السيارة جيتور داشينج على محرك محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 147 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى محرك اخر 1600 سي سي، بقوة 197 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 290 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي لجميع الفئات.

جيتور داشينج 2025

تحتوي السيارة جيتور داشينج 2025 على بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي يتراوح بين 4 أو8 مكبرات، بالإضافة إلى شاشة يتراوح قياسها 12.8 و15.6 بوصة، مع شاشة معلومات ولعرض البيانات، دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، عجلة قيادة متعددة الوظائف، سقف زجاجي بانوراما.

جيتور داشينج 2025

زودت السيارة جيتور داشينج 2025 بتجهيزات اخرى تتضمن، مكيف هواء أوتوماتيكي، مقاعد قابلة للتدفئة والتبريد، مع إمكانية التحكم في أوضاع الجلوس يدويًا، إضاءة محيطة، حساسات ركن أمامية وخلفية، مرايات جانبية كهربائية.

جيتور داشينج 2025

تأتي السيارة جيتور داشينج 2025 بعدد من تجهيزات الحماية وأدوات مساعدة قائد المركبة منها، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وسائد هوائية، نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات وخوض المنحدرات، فرامل مانعة للانغلاق، نظام الثبات الالكتروني، خاصية التوزيع الالكتروني للفرامل، رصد النقاط العمياء، تحديد المسار، متابعة ضغط الاطارات، كاميرا بانوراما.

جيتور داشينج 2025

أسعار جيتور داشينج 2025 في موديل السعودية

تقدم السيارة جيتور داشينج في السوق السعودي بسعر يبدأ من 90,020 ريال للفئة الأولى، بينما يتراوح سعر الفئة الثانية والثالثة بين 100,370 ريال و 111,975 ريال.