سيدان بمظهر رياضي .. اركب إم جي 6 فبريكا بهذا السعر

تعد إم جي 6 من أشهر سيارات السيدان ذات المظهر الرياضي التي قدمت في السوق المصري، حيث طرحت السيارة للمرة الأولى ضمن موديلات 2019، واستطاعت أن تحقق شهرة كبيرة وصولاً إلى جيل الحالي.

وظهرت هذه السيارة في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت مسافة بسيطة من الكيلومترات، مع مفهوم الفبريكا بالكامل، ضمن موديلات 2025 الفئة عالية التجهيزات.

إم جي 6

ورصدت السيارة إم جي 6 موديل 2025 بسعر يبلغ مليون و240 ألف جنيه، ولكن ننصح دومًا جميع الراغبين في فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية الكشف الشامل، بالإضافة إلى مراجعة متوسط الأسعار والمقارنة.

مواصفات إم جي 6

تحتوي السيارة إم جي 6 على مجموعة كبيرة من التجهيزات ابرزها، شاشة تصل إلى 8 بوصة، لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، تدعم التطبيقات الذكية، بصمة داخلية لتشغيل وإيقاف المحرك، مع وجود بصمة خارجية لسهولة فتح وغلق السيارة، مقاعد كهربائية.

إم جي 6

كما تحتوي إم جي 6 على فتحة سقف، مرايات كهربائية جانبية مدعومة بإشارات ضوئية، حساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، مكبرات صوتية، مدخل AUX و USB، بلوتوث، مكيف هواء أوتوماتيك، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

إم جي 6

تضم السيارة إم جي 6 جنوط رياضية، إضاءة LED، نظام مانع السرقة إيموبليزر، مانع الانغلاق للفرامل ABS، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، برنامج الثبات الالكتروني ESP، مراقبة ضغط الاطارات، مثبت سرعة.

إم جي 6

تستمد السيارة إم جي 6 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر تيربو، بقوة 1500 سي سي، يستطيع ضخ 169 حصانًا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك، مع القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 7 ثواني.