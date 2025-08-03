لقطات من مباراة الأهلي ومنتخب مصر للشباب الودية.. شاهد

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من مباراة الأهلي ومنتخب مصر للشباب الودية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على منتخب الشباب وديًّا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم على استاد السلام ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

سجل هدف المباراة الوحيد جراديشار في الشوط الأول.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل كالتالي: حراسة المرمى: مصطفى شوبير. خط الدفاع: عمر كمال وياسر إبراهيم ومصطفى العش ومحمد شكري. خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة. خط الهجوم: جراديشار.