قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علاج سحر المرض هل يجب فك العمل للشفاء؟.. 9 حقائق لا تعرفها
وزير الشباب في مؤتمر بطولة الأثقال: مصر باتت وجهة رائدة في استضافة الفعاليات العالمية
برلمانية: تيك توك يشكل تهديدا تربويا وقيميا.. ونحتاج رقابة تشريعية عاجلة
تحذير الأرصاد: طقس شديد الحرارة ورطب غدًا .. وشبورة مائية على هذه المناطق
والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف تفاصيل زيارة الفنان للمستشفى.. وينفي قبول التعويض
إنقاذ مقابر الحوامدية.. الحماية المدنية تسيطر على حريق بجوارها | صور
منتخب السلة يفوز على روسيا وديًا استعدادًا للأفروباسكت
رابطة الأندية تقرر تعديل مواعيد مباريات الدوري في أغسطس
رسميا.. توتنهام يعلن ضم لاعب بايرن ميونخ
اتهامات بالكذب| لوكمان يُصعِّد ضد أتالانتا.. والنادي يتمسك بشروط البيع
الأهلي يتوّج ببطولة Olympics Way لكرة الماء في إسطنبول
سكك حديد مصر تؤمن انتقال القضاة المشرفين على انتخابات مجلس الشيوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيفية الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لمن تجاوز 45 سنة

كيفية الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لمن تجاوزوا سن 45 عاما
كيفية الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لمن تجاوزوا سن 45 عاما
محمد غالي

في خطوة جديدة تستهدف تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلتها لتشمل فئات عمرية جديدة، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن إتاحة الفرصة للأشخاص الذين بلغوا سن 45 عاما للاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، بما يتيح لهم الحق في الحصول على معاش تقاعدي عند بلوغهم سن المعاش القانوني.

وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي الدولة لتعزيز الأمان المالي للأفراد وتوفير حماية مستدامة خاصة للفئات غير المؤمن عليها، مثل العمالة غير المنتظمة، بما يضمن لهم حياة كريمة بعد التقاعد أو في حالات العجز.

معاش

تعديل المدة التأمينية لاستحقاق المعاش

وبحسب التعديلات الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، تم رفع الحد الأدنى للمدة التأمينية التي تؤهل الفرد للحصول على المعاش من 10 سنوات إلى 15 عاما. 

وهذا يعني أن أي شخص يبلغ من العمر 45 عاما في الوقت الحالي يمكنه الاشتراك واستكمال المدة المطلوبة قبل الوصول إلى سن 60 عاما.

ويتيح النظام الجديد للمشتركين الذين لم يتمكنوا من استيفاء شروط استحقاق المعاش، وفقا لمعادلة (معامل السن × المدة التأمينية)، صرف تعويض دفعة واحدة يتم احتسابه بناء على معدلات التضخم، مما يضمن استردادا مجزيا لما تم دفعه على مدار سنوات الاشتراك.

اشتراك مرن للعمالة غير المنتظمة

خصصت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية آلية مرنة تتيح للعمالة غير المنتظمة الانضمام للنظام، من خلال اشتراك شهري قدره 207 جنيهات فقط، بما يعادل نحو 7 جنيهات يوميا، الأمر الذي يسهل على هذه الفئات تأمين مستقبلهم المالي دون أعباء كبيرة.

مزايا متعددة لتأمين حياة ما بعد التقاعد

يمثل الاشتراك في التأمينات الاجتماعية فرصة ثمينة للراغبين في تأمين مستقبلهم، خاصة مع إمكانية الحصول على معاش شهري مستقر يضمن لهم الاستقلال المالي بعد التقاعد. 

كما توفر التأمينات مزايا متعددة تشمل العلاج والرعاية الاجتماعية والتأمين ضد إصابات العمل والعجز والوفاة.

وتؤكد الهيئة أن فتح باب الاشتراك لمن تجاوزوا سن 45 عاما هو خطوة مهمة تواكب توجهات الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الأمان الاقتصادي لكافة المواطنين.

بلغوا سن 45 عاما لاشتراك في نظام التأمينات نظام التأمينات استحقاق المعاش معاش المعاش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسميًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا حكوميًا بتعديل الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة

محافظ أسيوط خلال تفقد لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة بدر

محافظ أسيوط للمعلمين : بتيجوا كل يوم و تأخذوا مرتبات والناتج "زيرو "

تنسيق الجامعات 2025

ننشر الأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

متاحة الآن رسميا.. اطلع على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 عبر هذا الرابط

وزير التعليم العالي

الأماكن الشاغرة بكليات المرحلة الثانية لطلاب الشعبة الأدبية

بعد القبض عليه..20 صورة لـ شاكر محظور قبل و بعد الشهرة

بعد النوم على البورش.. 10 صور لـ شاكر محظور قبل و بعد الشهرة

وزير التعليم العالي

أماكن شاغرة بالطب البيطري والتمريض والعلوم.. لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

وزير التعليم العالي

93.12% الطب والصيدلة 91.70%.. رسميا الحدود الدنيا لكليات علمي علوم بتنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

رؤية الطفل

أمين الفتوى: منع الأب من رؤية ابنته وامتناعه عن النفقة كلاهما خطأ شرعي جسيم

الإفتاء

كيف يتصرف من شك في دخول وقت الصلاة؟.. الإفتاء توضح

صلاة المرأة

أمينة الفتوى توضح حكم الإفرازات المستمرة للمرأة أثناء الصلاة

بالصور

ناقد موضة يحرج إليسا بسبب فستانها بأحدث حفلاتها في لبنان في لبنان..صور

إليسا
إليسا
إليسا

بفستان زفاف .. مى كساب تشارك جمهورها أحدث ظهور

مي كساب
مي كساب
مي كساب

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الزقازيق العام

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

وزير الأوقاف يستقبل نقيب المهن التمثيلية لبحث التعاون في دعم الدراما الدينية والأنشطة الثقافية

أشرف وماجدة زكي رفقة الدكتور أسامة الأزهري
أشرف وماجدة زكي رفقة الدكتور أسامة الأزهري
أشرف وماجدة زكي رفقة الدكتور أسامة الأزهري

فيديو

خبيرة أبراج تثير الجدل بـ تنبؤاتها

كوكب عطارد السبب في القبض على مشاهير التيك توك .. خبيرة أبراج تكشف السر

القبض علي التيك توكر شاكر

من لايف أنا مش غلطان.. للقبض عليه في كافيه.. سقوط البلوجر محمد شاكر ومعه باقي التيك توكرز

ايمان عبد اللطيف

حشيــ.ش وأفيــ.ون .. اعترافات مداهم أمام جهات التحقيق

ايمان عبد اللطيف

اعرف الحدود الدنيا للمرحلة الأولى والأماكن الشاغرة بكليات المرحلة الثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشباب والمرأة.. شراكة وطنية في بناء برلمان المستقبل

أ.د عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: مَا بَيْنَ شِعْبِ أَبَي طَالِبِ وَشِعْبِ غَزَةِ زَمَكَانِيةٌ مَعْلُومَةٌ!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفروسية.. قيادة وحرية وانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان المصريين

المزيد