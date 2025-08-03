كيفية الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لمن تجاوز 45 سنة

في خطوة جديدة تستهدف تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلتها لتشمل فئات عمرية جديدة، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن إتاحة الفرصة للأشخاص الذين بلغوا سن 45 عاما للاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، بما يتيح لهم الحق في الحصول على معاش تقاعدي عند بلوغهم سن المعاش القانوني.

وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي الدولة لتعزيز الأمان المالي للأفراد وتوفير حماية مستدامة خاصة للفئات غير المؤمن عليها، مثل العمالة غير المنتظمة، بما يضمن لهم حياة كريمة بعد التقاعد أو في حالات العجز.

معاش

تعديل المدة التأمينية لاستحقاق المعاش

وبحسب التعديلات الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، تم رفع الحد الأدنى للمدة التأمينية التي تؤهل الفرد للحصول على المعاش من 10 سنوات إلى 15 عاما.

وهذا يعني أن أي شخص يبلغ من العمر 45 عاما في الوقت الحالي يمكنه الاشتراك واستكمال المدة المطلوبة قبل الوصول إلى سن 60 عاما.

ويتيح النظام الجديد للمشتركين الذين لم يتمكنوا من استيفاء شروط استحقاق المعاش، وفقا لمعادلة (معامل السن × المدة التأمينية)، صرف تعويض دفعة واحدة يتم احتسابه بناء على معدلات التضخم، مما يضمن استردادا مجزيا لما تم دفعه على مدار سنوات الاشتراك.

اشتراك مرن للعمالة غير المنتظمة

خصصت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية آلية مرنة تتيح للعمالة غير المنتظمة الانضمام للنظام، من خلال اشتراك شهري قدره 207 جنيهات فقط، بما يعادل نحو 7 جنيهات يوميا، الأمر الذي يسهل على هذه الفئات تأمين مستقبلهم المالي دون أعباء كبيرة.

مزايا متعددة لتأمين حياة ما بعد التقاعد

يمثل الاشتراك في التأمينات الاجتماعية فرصة ثمينة للراغبين في تأمين مستقبلهم، خاصة مع إمكانية الحصول على معاش شهري مستقر يضمن لهم الاستقلال المالي بعد التقاعد.

كما توفر التأمينات مزايا متعددة تشمل العلاج والرعاية الاجتماعية والتأمين ضد إصابات العمل والعجز والوفاة.

وتؤكد الهيئة أن فتح باب الاشتراك لمن تجاوزوا سن 45 عاما هو خطوة مهمة تواكب توجهات الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الأمان الاقتصادي لكافة المواطنين.