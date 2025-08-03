اجتماع مجمع كهنة أبوقرقاص بحضور الأنبا فيلوباتير | صور

عقد مجمع كهنة أبو قرقاص، اجتماعهم الدوري في دير الشهيد مار مينا بقرية منهري التابعة للإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا فيلوباتير أسقفها.

القانون الكنسي

وبدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافة الأنبا فيلوباتير ضمن سلسلة محاضرات عن "القانون الكنسي" والتي يلقيها نيافته في اجتماع الآباء الشهري، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا أثناسيوس، الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلى والعباسية ومنشية الصدر ، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم بالعباسية الشرقية.

وعقب القداس، شارك نيافته في اجتماع “الأنبا إبرآم الحكماء”، حيث نال الجميع بركة الصلاة وكلمة نيافته الروحية.