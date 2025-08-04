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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد العثور على فوهة قمرية.. هل هناك حياة فضائية بالفعل؟

بعد العثور على فوهة قمرية.. هل هناك حياة فضائية بالفعل؟
بعد العثور على فوهة قمرية.. هل هناك حياة فضائية بالفعل؟
ولاء خنيزي

تلعب فوهة قمرية بارزة، ظهرت في إحدى أكثر الصور الفوتوغرافية شهرة على الإطلاق، دورًا مهمًا في جهود البحث عن الحياة خارج كوكب الأرض. تمتد هذه الفوهة، التي كانت تُعرف سابقًا باسم "باستور تي"، لمسافة تقارب 40 كيلومترًا على الجانب البعيد من القمر، وقد ذاع صيتها بعد أن ظهرت في مقدمة صورة "شروق الأرض" الأيقونية، التي التقطها رائد الفضاء الأمريكي ويليام أندرس خلال مهمة أبولو 8 في 24 ديسمبر 1968.

من "باستور تي" إلى "شروق أرض أندرس"

أصبحت الصورة، التي تُظهر كوكب الأرض مضاءً جزئيًا وهو يشرق بجلال فوق أفق القمر، رمزًا عالميًا للأرض وللإنسانية، وبفضل شهرتها، أُعيدت تسمية الفوهة القمرية عام 2018 إلى "فوهة شروق أرض أندرس" تكريمًا للمهمة والرائد الذي التقطها.

المركبة "JUICE" تلتقط الفوهة مجددًا بعد عقود

وبعد مرور نحو 60 عامًا على مهمة أبولو 8، التقطت مركبة فضائية أوروبية حديثة لمحةً من الفوهة ذاتها، فقد مرّت مركبة "مستكشف أقمار المشتري الجليدية" (JUICE) التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، بالقرب من القمر عام 2024، خلال تحليق تجريبي ضمن رحلتها إلى كوكب المشتري، والتي من المقرر أن تصل إلى مداره في عام 2031.

اختبار علمي حاسم على سطح مألوف

استغل العلماء هذا التحليق لاختبار العشر أدوات علمية على متن المركبة، وهي الأدوات المخصصة لاستكشاف أقمار المشتري مثل يوروبا وغانيميد، وبرز من بين هذه الأجهزة رادار RIME (رادار استكشاف القمر الجليدي)، والذي يعتمد على أصداء الموجات الراديوية لرسم خريطة للتضاريس تحت السطحية.

خلال التحليق، قامت وكالة الفضاء الأوروبية بإيقاف جميع الأجهزة الأخرى على متن المركبة، لإتاحة المجال لـ RIME لمراقبة فوهة "أندرس" لمدة ثماني دقائق متواصلة في صمت تام.

تحديات تقنية وحل ذكي

لكن القياسات الأولية أظهرت أن الضوضاء الإلكترونية داخل المركبة كانت تُشوِّه نتائج رادار RIME، مما تطلّب أشهرًا من العمل لتطوير خوارزمية تصحيح جديدة، وبفضل هذه الجهود، تمكن الفريق من إنتاج خريطة ارتفاع دقيقة للفوهة، تطابقت تمامًا مع البيانات السابقة التي سجلها مقياس الارتفاع الليزري المداري القمري (LOLA) التابع لناسا.

نحو مستقبل علمي واعد

تُعد هذه النتائج دليلًا على جاهزية جهاز RIMEلأداء مهمته الأساسية لرسم خرائط الأعماق تحت سطح أكبر أقمار النظام الشمسي، بحثًا عن بيئات قد تكون صالحة للحياة، ويُعلق العلماء آمالًا كبيرة على أن تسهم هذه الخرائط في الكشف عن محيطات مائية تحت سطحية ربما تؤوي أشكالًا بدائية من الحياة.

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