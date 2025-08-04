الائتلاف المصري يبدأ متابعة انتخابات مجلس الشيوخ ميدانيا

بدأ الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية رسميًا أعمال المتابعة الميدانية لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، في عدد من المحافظات المصرية، وذلك في إطار جهوده لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية ورصد مدى التزام إجراءاتها بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.

وتشمل المحافظات التي يباشر فيها الائتلاف المتابعة الميدانية كلًا من:

القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، البحيرة، الإسكندرية، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، قنا، وأسوان.

و تم نشر فرق من المتابعين المدربين ميدانيًا بلغ عددهم 550 متابعا لرصد سير العملية الانتخابية بمختلف مراحلها.

ويأتي ذلك في ظل ترشح نحو 560 مرشحًا على المقاعد الفردية، إلى جانب القوائم الحزبية، حيث تُجرى الانتخابات وفقًا لأحكام القانون رقم (141) لسنة 2020 بشأن مجلس الشيوخ، والذي ينص في مادته الأولى على أن "مجلس الشيوخ يتكون من (300) عضو، يُنتخب ثلثهم بالنظام الفردي، وثلثهم بنظام القوائم المغلقة، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الأخير".

كما تنظم الهيئة الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية استنادًا إلى الدستور المصري في مادته رقم (208) التي تؤكد أن الهيئة الوطنية هي الجهة الوحيدة المختصة بإدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيم جميع مراحلها.

وأكد الائتلاف، أن متابعة الانتخابات تأتي في إطار التزامه بدعم المسار الديمقراطي، وضمان بيئة انتخابية حرة تتيح للناخبين التعبير عن إرادتهم الحرة، وتكفل تكافؤ الفرص بين المرشحين، بما يرسخ ثقة المواطنين في العملية الانتخابية ومخرجاتها.

وسيصدر الائتلاف على مدار اليومين تقارير مرحلية تتضمن أبرز الملاحظات على سير العملية الانتخابية، ومدى التزام أطرافها بالمعايير القانونية والضوابط الإجرائية.