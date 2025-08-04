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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تكنولوجيا الأغذية يكشف أهم تحديات تواجه ضمان سلامة الغذاء

سلامة الغذاء
سلامة الغذاء
شيماء مجدي

تكنولوجيا الأغذية ينظم برنامج تدريبي عن نظام إدارة سلامة الغذاء ISO 22000:2015

 نظم معهد تكنولوجيا الأغذية برنامج تدريبي بعنوان نظام إدارة سلامة الغذاء ISO 22000:2018 ويأتي هذا تنفيذا   لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

كما بأتى ذلك استمرارا للنشاط التدريبي لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية  التابع لمركز البحوث الزراعية ودوره الخدمي لتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مجال التصنيع الغذائي على انتاج غذاء أمن صحي وكذلك تدريب طلاب الجامعات وشباب الخريجين لتأهليهم لسوق العمل


وأشار الدكتور السيد شريف مدير المعهد أنه في ظل التحديات المتزايدة لضمان سلامة الغذاء، أصبح من الضروري التوجه نحو تبني أنظمة فعالة تضمن تقديم منتجات غذائية آمنة وصحية للمستهلكين، خاصة في ظل ما تواجهه المؤسسات الغذائية من عقبات معقدة تتطلب استجابات علمية وإدارية دقيقة. 

وتشمل هذه التحديات التعقيد المتزايد في سلاسل الإمداد الغذائية العالمية، مما يرفع من احتمالية التلوث خلال مراحل الإنتاج والتخزين والنقل، إلى جانب ظهور سلالات جديدة من الميكروبات الممرضة التي يصعب السيطرة عليها، وتأثير تغير المناخ على ظروف إنتاج وتخزين الغذاء. كما تسهم الممارسات التصنيعية غير السليمة أو ضعف نظم النظافة في زيادة المخاطر، بالإضافة إلى تصاعد متطلبات الجهات الرقابية وتوقعات المستهلكين فيما يخص الجودة والسلامة.

 ويُعد الغش الغذائي أحد التحديات المتنامية التي تهدد صحة المستهلك وثقة الأسواق، فضلًا عن نقص الكوادر المؤهلة لتطبيق أنظمة سلامة فعالة.

 ويأتي نظام إدارة سلامة الغذاء ISO 22000:2018 كأحد المعايير الدولية الرائدة التي توفر إطارًا متكاملاً لتحديد المخاطر وتطبيق ضوابط فعالة للسيطرة عليها.

 وتهدف هذه الدورة إلى تأهيل المشاركين لفهم وتطبيق متطلبات النظام بما يتوافق مع المعايير العالمية لمواجهة هذه التحديات بكفاءة.


ومن جانبه أكد الدكتور عاطف عشيبة أن البرنامج التدريبي "نظام إدارة سلامة الغذاء ISO 22000:2018" يعد فرصة متميزة لتعزيز مفاهيم وممارسات سلامة الغذاء داخل المؤسسات، حيث يهدف إلى تأهيل المشاركين لفهم متطلبات المواصفة الدولية ISO 22000:2018 وتطبيقها بشكل فعال لضمان تقديم منتجات غذائية آمنة تلبي متطلبات الجهات الرقابية والعملاء. 

وتكمن أهمية البرنامج التدريبي في دعم المؤسسات الغذائية للحصول على الاعتماد الدولي، وتحسين قدرتها على إدارة المخاطر المتعلقة بالغذاء، وتحقيق التوافق مع الأنظمة العالمية، مما يعزز من ثقة المستهلكين وجودة المنتجات. كما يهدف البرنامج التدريبي إلى تمكين المشاركين من تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة، وتوثيق نظام إدارة متكامل، وتنفيذ إجراءات المراجعة الداخلية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وضمان الاستمرارية والامتثال لمعايير السلامة والجودة.


وأضاف عشيبة أن البرنامج التدريبي يركز على مجموعة من المحاور الأساسية التي تُمكن المشاركين من الإلمام الكامل بمفاهيم ومتطلبات النظام، حيث تتناول مقدمة شاملة حول أهمية نظام إدارة سلامة الغذاء ومفاهيمه الأساسية، ثم تستعرض بشكل مفصل بنود المواصفة ISO 22000:2018 ومكوناتها، مع التركيز على العلاقة بينها وبين نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP). وتشمل الدورة أيضًا كيفية تطبيق النظام داخل المؤسسات الغذائية، ومتطلبات التوثيق والسجلات، وإدارة المخاطر والفرص، بالإضافة إلى خطوات الحصول على شهادة ISO 22000، والتدريب على مهارات التدقيق الداخلي ومراجعة النظام بفعالية لضمان استمرارية التحسين والتوافق مع المتطلبات الدولية.

تكنولوجيا الأغذية سلامة الغذاء معهد تكنولوجيا الأغذية التحديات

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