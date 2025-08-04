غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتابع انتخابات مجلس الشيوخ

واصلت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انعقادها لمتابعة التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بجميع المحافظات، التي تجري داخل مصر يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس الجاري.

وتتابع غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سير العملية الانتخابية، سواء قبل فتح باب التصويت والاستعدادات، كما تابعت فتح اللجان الانتخابية، وتتابع انتظام عملية التصويت على مدار اليوم منذ فتح اللجان في التاسعة صباحاً حتى غلقها في التاسعة مساءً، لرصد كل ما يتعلق بانتظام العملية الانتخابية وإقبال الناخبين.

وتواصل غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انعقادها بشكل دائم لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حتى انتهاء العملية الانتخابية.