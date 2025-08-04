%20 من المقاعد للمرأة في القوائم.. انتخابات الشيوخ 2025 نموذج يحتذى به

قال الكاتب الصحفي علي حسن إن الدولة المصرية أنهت كل الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية الخاصة بالاستحقاق الدستوري المهم المتمثل في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بالتنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير في تغطية خاصة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، على قناة "صدى البلد" أن نحو 8830 مقرًا انتخابيًا تم تخصيصها في المدارس ومراكز الشباب وبعض المراكز الصحية، مع تجهيزها بكافة المستلزمات اللازمة من أوراق انتخابية وحبر فسفوري، فضلًا عن اتخاذ جميع التدابير الخاصة بتأمين المقرات، وتوفير مظلات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تسهيلات خاصة لذوي الهمم لضمان مشاركتهم.

وأكد أن اللجان الانتخابية بدأت عملها في تمام التاسعة صباحًا، وشهدت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين منذ الساعات الأولى، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدلى بصوته مبكرًا، في تأكيد على أهمية هذا الاستحقاق ودعوة للمشاركة الفاعلة.

وفيما يتعلق بتمثيل المرأة، أكد الكاتب الصحفي أن الحد الأدنى المقرر لتمثيل السيدات هو 10%، إلا أن نسبتهن في القوائم الانتخابية بلغت 20% بالفعل.

وأشار إلى أن هناك أربع قوائم انتخابية، اثنتان منها تضم 37 مرشحًا، وفي كل منهما 7 سيدات، وقائمتان أخريان بـ13 مرشحًا، يتضمن كل منهما 3 سيدات، ليصبح مجموع النساء في القوائم 20 سيدة من أصل 100.