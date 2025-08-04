رئيس الشيوخ: المشاركة الفاعلة للمواطنين تعكس الإيمان والوعي الكبير بقضايا الوطن

قام المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بالإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ بلجنته الانتخابية في مدرسة الشهيد احمد عبدالوهاب بالمعادي بمحافظة القاهرة .

ودعا المستشار " عبدالرازق " جموع الناخبين للمشاركة الفاعلة والجادة في هذا الاستحقاق الوطني المهم مؤكدا أن المشاركة الفاعلة للمواطنين تعكس الايمان والوعي الكبير بقضايا الوطن وحرص الدولة قيادة وشعبا علي العبور بهذا البلد العظيم نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي فى ظل الظروف التي يمر بها العالم أجمع.

وأشاد رئيس مجلس الشيوخ بدور الهيئة الوطنية للانتخابات وقضاة مصر في إدارة وتنظيم هذا الاستحقاق الدستوري مؤكدا أن هذا هو العهد برجالات القضاء في مصر دائما.

واعرب المستشار "عبدالرازق " عن ثقته في اختيار الشعب لممثليه بمجلس الشيوخ في هذا العرس الديمقراطي ليواصل المجلس عطاءه في هذه المرحلة الهامة بما يحقق مصالح المواطن المصري تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي .