هاني لبيب: نسبة الإقبال على التصويت بانتخابات الشيوخ فاقت التوقعات.. فيديو

قال الكاتب الصحفي هاني لبيب،إن نسبة الإقبال على التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تُعد مرضية وتفوق التوقعات، رغم محاولة البعض المقارنة بينها وبين انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن لكل منهما طبيعته الخاصة.

وأضاف لبيب خلال لقائه مع الإعلامي شريف نور الدين، والإعلامية آية شعيب في تغطية خاصة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 على قناة "صدى البلد"، أن الصور والفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تعكس وجود كثافة ملحوظة في بعض اللجان، مشيرًا إلى أن توقيت النزول إلى التصويت يختلف بين المواطنين، فهناك من يفضل التصويت بعد انتهاء يوم العمل أو بعد الظهيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد أن هناك تطورًا ملحوظًا في الوعي السياسي، حيث أصبح المواطن يدرك أن المشاركة في الانتخابات خطوة إيجابية ومؤثرة في اختيار من يعبر عنهم ويناقش مشاكلهم ويطرح الحلول المناسبة، مشددًا على أن أحداث 25 يناير شكلت درسًا سياسيًا مكثفًا للمصريين جعلهم يوقنون بأهمية الصوت الانتخابي.

وأشار لبيب إلى أن المشاركة لا تعني فقط اختيار مرشح معين، بل تعني أيضًا اتخاذ موقف واضح تجاه من يمثل المواطن، سواء بالموافقة أو الرفض، موضحًا أن من لا يشارك لا يملك حق الاعتراض لاحقًا.