الاتحاد العام لشباب العمال بوزارة الرياضة يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الشيوخ

قام الاتحاد العام لشباب العمال بوزارة الشباب والرياضة بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تمكين شباب العمال من أداء دورهم الوطني من خلال متابعة دقيقة لمجريات العملية الانتخابية حسب رؤية وزارة الشباب والرياضة.

وتتضمن الخطة عدة محاور، منها:

توفير الدعم اللوجستي اللازم للفرق الميدانية.

تشغيل غرف عمليات فرعية بجميع المحافظات بالتنسيق مع فروع الاتحاد بالمحافظات علي مستوي الجمهورية

رصد لحظي لمعدلات المشاركة ورفع تقارير دورية إلى الغرفة المركزية.

إطلاق حملة توعية موسعة تحت شعار "صوتك قوة شباب مصر" لحث شباب العمال على المشاركة الإيجابية والفعالة في العملية الانتخابية.

تؤكد هذه الجهود على دور اتحادشباب العمال في إثراء الحياة السياسية والتشريعية، من خلال حث شباب العمال على المشاركة في الاستحقاقات الدستورية وممارسة حقوقهم وواجباتهم. كما تُظهر أهمية فئة الشباب العامل في صناعة القرار والمساهمة في بناء مستقبل أفضل.