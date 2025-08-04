الأنبا تادرس يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ببورسعيد ويدعو للمشاركة الوطنية| صور

أدلى نيافة الحبر الجليل الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وتوابعها، ورئيس دير الأمير تادرس الشُطبي والقديس الأنبا موسى القوي بسرابيوم، بصوته ظهر اليوم في انتخابات مجلس الشيوخ.

توجه نيافته إلى مقر اللجنة الانتخابية بمدرسة أم المؤمنين الابتدائية بحي الشرق ببورسعيد، لممارسة حقه الدستوري.

أهمية المشاركة الفعالة

وقد رافق نيافة مطران بورسعيد عدد من الآباء الكهنة وأفراد الشعب، حيث حرصوا جميعًا على المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني الذي انطلق صباح اليوم ويستمر حتى مساء الغد.

وفي لفتة وطنية، وجّه الأنبا تادرس رسالة إلى جموع الشعب المصري، أكد فيها أهمية المشاركة الفعالة والإيجابية في الانتخابات، باعتبارها واجبًا وطنيًا للمساهمة في بناء الوطن.