ذكاء اصطناعي| تعليق قوي من مفيدة شيحة على الفيديو المفبرك لـ أحمد وفيق

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على ما نشره الفنان أحمد وفيق، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، ورده على تداول البعض مقطع فيديو مفبرك يتهمه بتجارة الأعضاء.

مفبرك بالذكاء الاصطناعي

وقالت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، إن :"النجم أحمد وفيق كان قاعد في بيته لقى فيديو يتهمه بأنه يتاجر في الاعضاء وهذا الأمر تم من خلال الذكاء الاصطناعي".

محضر ضد صاحب الفيديو الذي تم تنفيذه عني بالذكاء الاصطناعي

من جانبه أكد الفنان أحمد وفيق، إنه سيحرر محضر غدا ضد صاحب الفيديو الذي تم تنفيذه عني بالذكاء الاصطناعي، متابعا أن بعض الأشخاص أخذوا فيديو لي في أحد المناسبات، وقاموا بتركيبه ليبدو وكأنني أتحدث مع أحد المحامين.

