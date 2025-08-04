وزارة الزراعة .. تيسيرات على العاملين بالوزارة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس الشيوخ، بإعتبارها واجبا وطنيا وحق للجميع للمساهمة في تشكيل مستقبل البلاد، لافتا إلى ان صوت كل مواطن مصري هو أمانة يجب أداؤها من أجل وجود سلطة تشريعية تساهم في تدعيم النظام الديمقراطي والتعبير عن إرادة الشعب وتحقيق المصلحة العامة للوطن.

ووجه وزير الزراعة رؤساء كافة الجهات والهيئات والقطاعات التابعة للوزارة، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين العاملين من المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ خلال يومي (4- 5 أغسطس 2025)، وذلك حرصا من الوزارة على تمكين موظفيها من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وفي سياق متصل واصلت الجهات التابعة للوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير كافة السبل المتاحة للتيسير على العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، للمشاركة في الانتخابات، حيث تم تقسيم العاملين على مجموعات على مدار اليوم للخروج إلى التصويت ثم العودة لمواصلة العمل، وخروج مجموعة أخرى بالتناوب على مدار اليومين.

وشهدت اللجان الانتخابية بنطاق محافظة الجيزة، ومن بينها اللجنة الإنتخابية الكائنة بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالدقي بمحافظة الجيزة، إقبالا كثيفا من المواطنين صباح اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ.