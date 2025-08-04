جمال الكشكي: مصر لن تسمح لأحد بتهديد أمنها القومي

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، أن مصر لن تسمح لأحد بتهديد أمنها القومي، مضيفا:" احذروا ممارسة الاعيب صغيرة مع دولة كبيرة مثل مصر ".

وقال جمال الكشكي في تصريحات له على قناة " المحور "، :" جماعة الإخوان الإرهابية تتهم مصر بانها تغلق معبر رفح وهذه أكاذيب الهدف منها التحريض وإثارة البلبلة ضد مصر ".

وتابع جمال الكشكي :" الإخوان يرغبون في تصدير الإحباط في نفوس المصريين "، مضيفا:" لازم ننتبه لما يتم تخطيطه ضد مصر ".

وفي وقت سابق، شنّ الإعلامي نشأت الديهي هجومًا حادًا على جماعة الإخوان والمتعاونين معها في الخارج، معتبرًا أن ما يحدث من تحركات وتظاهرات أمام السفارة المصرية في تل أبيب ليس عملاً عفويًا، بل جزء من خطة ممنهجة تستهدف الدولة المصرية ومؤسساتها، بمشاركة قوى متحالفة مع من وصفهم بـ"الصهيونية الإسلامية".



وقال "الديهي"، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، أمس الأحد، إن "من لا يرى أن هناك مؤامرة على الوطن؛ عليه أن يُراجع نفسه"، مؤكدًا أن ما يجري ليس دعايات بل وقائع تتطلب وقفة جادة مع النفس ومع الأمة، التي تتعرض لـ"محاولات إنهاك واستهداف ممنهجة".