هنا الزاهد تتألق بإطلالة أنيقة ومحتشمة باللون الأصفر على إنستجرام

نشرت الفنانة هنا الزاهد مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، خطفت من خلالها أنظار جمهورها بإطلالة أنيقة ومميزة.



وظهرت الزاهد في الصور مرتدية فستانًا أصفر طويلًا ومحتشمًا، مع تسريحة شعر بسيطة حيث تركت خصلاتها منسدلة بانسيابية على كتفيها، واعتمدت مكياجًا ناعمًا أبرز ملامح وجهها وجمالها الطبيعي.

وقد لاقت الصور تفاعلًا واسعًا من المتابعين، الذين أشادوا بإطلالتها الرقيقة والراقية، وأثنوا على أسلوبها الذي يجمع بين الأناقة والاحتشام.



يُذكر أن فيلم “المشخصاتي” من بطولة الفنان تامر عبدالمنعم، وحقق شهرة واسعة وقت عرضه، وكان واحدًا من أوائل الأعمال التي ظهرت فيها هنا الزاهد على الشاشة.