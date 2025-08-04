هولندا تبدأ برنامج تمويل الأسلحة الجديد لأوكرانيا التابع لحلف الناتو بدفعة قدرها 578 مليون دولار

اعلنت هولندا، بدء برنامج تمويل الأسلحة الجديد لأوكرانيا التابع لحلف الناتو بدفعة قدرها 578 مليون دولار، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الداخلي الأوكراني اليوم الاثنين أنه دمّر مقاتلة روسية وألحق أضرارًا بأربع طائرات عسكرية أخرى خلال غارة جوية ليلية بطائرة مسيرة على شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا.

وفي بيان، زعم الجهاز إنه قصف مستودعًا للطيران العسكري، مما أدى إلى تدمير طائرة سو-30 "تدميرًا كاملًا"، وإتلاف أخرى، وإتلاف ثلاث قاذفات نفاثة من طراز سو-24.

قال الكرملين اليوم الاثنين إنه يتوقع محادثات "مهمة" مع المبعوث الخاص لدونالد ترامب، ستيف ويتكوف ، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي لفرض عقوبات جديدة على موسكو إذا لم تحرز تقدمًا نحو اتفاق سلام مع أوكرانيا.

