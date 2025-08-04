الفئران دخلت جحورها.. تامر أمين: حالة الردع وتطبيق القانون أصبحت موجودة على التيك توكر والبلوجرز

أكد الإعلامي تامر أمين، أن حالة الردع وتطبيق القانون أصبحت موجودة على التيك توكر والبلوجرز، مشيرا إلى أنه كانت هناك محتويات مخالفة للقيم، وكان لا بد من تطبيق القانون بشكل رادع عليهم.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، عبر فضائية "النهار"، إن وضع التيك توكر في البداية كان غير قانوني، ولكن الآن يتم تطبيق القانون عليهم، مؤكدا أن هناك من كان يقدم محتويات غير أخلاقية وكان لا بد من تطبيق القانون عليهم.

وواصل مقدم برنامج "آخر النهار"، “الفِرَان رجعت جحورها، وهذا هو المطلوب، وخروج الفِرَان بمحتويات غير أخلاقية وغير مناسبة للمجتمع المصري؛ كانت مسببة مشاكل كبيرة للأسرة المصرية”.

وأشار إلى أن حالة الفوضى على السوشيال ميديا، وخاصة التيك توك، كان لا بد لها أن تتوقف، متمنيًا أن تستمر الداخلية المصرية في تطهير مواقع التواصل الاجتماعي.