مشاركة إيجابية من ناخبي الإسكندرية في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

قالت فرح الخولي مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من محافظة الإسكندرية، إن صناديق الاقتراع أغلقت تمامًا أمام الناخبين في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك وفقًا للمواعيد المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت فرح الخولي مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من محافظة الإسكندرية، خلال تصريحات مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كما تم إغلاق أبواب اللجان، ومنها اللجنة الفرعية التي نقف أمامها الآن، وهي واحدة من بين 320 لجنة فرعية موزعة في أنحاء المحافظة، جميعها تندرج تحت لجنة عامة واحدة".

وتابعت فرح الخولي مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من محافظة الإسكندرية، أن : "وعلى مدار 12 ساعة متواصلة، اختُتم اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ المصري لعام 2025، على أن يُستكمل اليوم الثاني غدًا، ورصدت كاميرا القاهرة الإخبارية مشاركة إيجابية من قبل الناخبين في محافظة الإسكندرية، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في المحافظة 4 ملايين و444 ألف ناخب، وفقًا لقاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات".

وواصلت فرح الخولي مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من محافظة الإسكندرية، أن : "وشهد اليوم الأول متابعة دولية دقيقة، حيث حضر 30 متابعًا دوليًا من 14 دولة يمثلون منظمات متعددة، وقاموا بزيارة اللجنة التي نقف أمامها الآن، ورصد هؤلاء المتابعون مجريات العملية الانتخابية وسير الاقتراع في الإسكندرية بشكل مهني وموضوعي، ودونوا ملاحظاتهم بدقة حتى إعلان النتائج النهائية".

