كشف الناقد الرياضي فتحي سند عن تصريحات مدرب بيراميدز يوريشيتش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقال يوريشيتش مدرب بيراميدز :"نحتاج 4 أو 5 لاعبين جدد الموسم القادم للمنافسة على كل البطولات".



حرص الاعلامي خالد الغندور علي تهنئة بيراميدز و حضور أحتفاليه الفريق بمناسبة فوزهم بدوري أبطال أفريقيا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور :حضرت احتفالية نادي بيراميدز بمناسبة فوزهم بدوري أبطال أفريقيا ،ألف مبروك لبيراميدز اللي رفع اسم الكرة المصرية و حافظ علي بقاء البطولة في مصر بعد الفوز علي صن داونز.