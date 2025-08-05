غادة جابر: المشهد الانتخابي مشرف ويعكس وعياً شعبياً متزايداً

أكدت الدكتورة غادة جابر، الكاتبة والباحثة السياسية، أن المشهد الانتخابي داخل مصر خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بدا مشرفًا بامتياز، ويعكس تطورًا لافتًا في الوعي الشعبي بأهمية الاستحقاقات الدستورية.

اليوم الثاني للانتخابات يشهد إقبالاً كثيفاً بسبب إدراك المواطنين لأهمية اللحظة

وأشارت جابر، خلال لقائها على قناة صدى البلد مع الإعلاميين آية شعيب وأحمد دياب، إلى أن الإقبال الملحوظ في اليوم الثاني من التصويت جاء نتيجة وعي المواطنين بأن اليوم هو الأخير للتصويت، مما حفّزهم على ممارسة حقهم الدستوري بشكل مسؤول.

المشاركة في التصويت رسالة واضحة على التمسك بالاستحقاقات الدستورية

وأضافت أن هذا الحراك الانتخابي يُعد مؤشرًا صحيًا على نضج المشاركة السياسية، خاصة في ظل التحديات المحيطة، وهو ما يعطي ثقة أكبر في سلامة العملية الديمقراطية وقدرتها على التعبير عن الإرادة الشعبية.