غادة جابر: مجلس الشيوخ ضرورة استراتيجية ودعامة أساسية للعملية السياسية

أكدت الدكتورة غادة جابر، الكاتبة والباحثة السياسية، أن مجلس الشيوخ يشكل دعامة أساسية للعملية السياسية في مصر، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

المجلس يدعم الاستقرار ويعزز التشريعات

وأضافت، خلال حديثها مع الإعلاميين آية شعيب وأحمد دياب عبر قناة صدى البلد، أن المجلس يُعد غرفة تشريعية ثانية تساهم في دراسة الأثر التشريعي للقوانين، وتدعم استقرار الدولة في لحظات فارقة.

انخراط الشباب والمرأة وذوي الإعاقة يعكس تقليص الفجوة بين المواطن والمؤسسات

وأشارت جابر إلى أن التحديات الاقتصادية، وما يتبعها من إصلاحات هيكلية تقودها الدولة في إطار رؤية مصر 2030، تفرض مسؤولية كبيرة على النواب لتقديم تشريعات تخدم الدولة بشكل شامل، لا على مستوى الدائرة فقط.

وأوضحت أن الفجوة بين المواطن والنائب بدأت تتقلص تدريجياً، نتيجة جهود واضحة من الأحزاب والإعلام والمجتمع المدني، وهو ما يتجلى في ارتفاع نسب مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة في الشأن العام، ما يمثل مكسبًا ديمقراطيًا حقيقيًا.