فشل صفقة انضمام مصطفي محمد لـ نيوم السعودي

كشفت تقارير سعودية عن تفاصيل فشل صفقة انتقال مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي إلى نادي نيوم السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة "Africafoot" المختصة بأخبار الأندية واللاعبين في القارة السمراء، أن المفاوضات بين ناديي نيوم ونانت، بشأن التعاقد مع مصطفى محمد تعثرت بعدما وصلت في وقت سابق إلى مراحل متقدمة، وذلك لخلافات حول قيمة الانتقال.

وأضافت الصحيفة أن نادي نانت الفرنسي تمسك بالحصول على 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى نسبة من إعادة البيع، نظير الموافقة على رحيل مصطفى محمد إلى نيوم، بينما عرض النادي السعودي 5 ملايين يورو فقط، وهو المبلغ الذي نال بالفعل موافقة اللاعب.

وتابعت الصحيفة: "على الرغم أن مصطفى محمد أبدى رغبته في الانضمام لنادي نيوم السعودي، إلا أن نادي نانت رفض التنازل عن مطالبه المالية، ما أدى إلى تعليق المفاوضات".