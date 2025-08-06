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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025.. تعلم مهارات جديدة

برج القوس
برج القوس
حياة عبد العزيز

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

مشاهير برج القوس

ماجدة الرومي وكريم بنزيما ومحمد سعد ولبلبة.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025

تعلم مهارات جديدة يُثير عقلك ويوسع آفاقك. خطط بحكمة قبل خوض المغامرات. التفاؤل والاستعداد يفتحان الأبواب. حافظ على قلبك مفتوحًا لجعل هذا الأسبوع مُجزيًا.

توقعات برج القوس في الحب

 خطط لنزهة مرحة أو شارك هواية مع شريكك لإضفاء البهجة، قد يشعر القوس العازب بدفء ودفء في المناسبات الاجتماعية أو المحادثات عبر الإنترنت. الضحك الصادق والمجاملات الصادقة تقرب بين الناس.

برج القوس وحظك اليوم مهنيا

ترى فرصًا في التغيير، وأنت مستعد لتعلم مهارات جديدة. اعرض المساعدة على زملاء العمل، وشارك أفكارك خلال الاجتماعات، إذا شعرتَ بالحيرة، خذ استراحة قصيرة لتصفية ذهنك. قد يُؤدي منظور جديد إلى حلول إبداعية.

برج القوس وحظك اليوم في الصحة

قد تُصاب أيضًا بمشاكل في الرؤية، بينما قد تُعاني بعض النساء من مشاكل هضمية في النصف الثاني من اليوم، على الأطفال توخي الحذر أثناء التخييم، فقد يتعرضون لإصابات طفيفة.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

تجنب المشتريات الكبيرة حتى تراجع ميزانيتك، التفكير الإيجابي في الأمور المالية يجلب لك مكاسب صغيرة كالخصومات أو استرداد الأموال بشكل غير متوقع دلل نفسك بأشياء صغيرة إذا ادخرت أولاً.

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