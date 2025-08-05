استمرار إقبال المواطنين على انتخابات الشيوخ بلجان أبو النمرس بالجيزة .. صور

تواصلت اليوم الثلاثاء عمليات التصويت في ثاني وآخر أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط استمرار الإقبال الجماهيري على اللجان الانتخابية بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، حيث توافد آلاف المواطنين على مقار الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أجواء هادئة ومنظمة.

وسجلت مدرسة محمد الفقي نسبة حضور مرتفعة منذ الصباح الباكر، حيث شهد محيط اللجنة تكدسا ملحوظا مع انطلاق عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا، في مشهد يعكس الوعي السياسي لدى المواطنين وحرصهم على أداء واجبهم الوطني.

وشهدت اللجان حالة من الانضباط والتنظيم، وسط التزام الناخبين بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعاون ملحوظ من القائمين على العملية الانتخابية، فيما كثفت الأجهزة الأمنية من وجودها بمحيط اللجان لتأمين العملية وضمان سيرها في أجواء من الاستقرار والهدوء.

انتخابات الشيوخ

وتتابع الغرف المركزية بمختلف المحافظات مجريات العملية الانتخابية لحظة بلحظة، مع التدخل الفوري لحل أي مشكلات قد تواجه الناخبين، وتوفير كافة سبل الراحة داخل اللجان لتيسير عملية التصويت.

وتختتم اليوم في تمام التاسعة مساء عمليات التصويت بالداخل، في أكثر من 8 آلاف لجنة انتخابية موزعة بجميع أنحاء الجمهورية، وسط إجراءات تنظيمية صارمة تهدف إلى ضمان نزاهة وشفافية الاستحقاق الانتخابي.

ويجرى الاقتراع وفق نظام انتخابي يجمع بين الفردي والقائمة، حيث تم تقسيم الدوائر إلى 27 دائرة للفردي، و4 دوائر للقوائم، هي: القاهرة وشمال ووسط الدلتا، وشمال ووسط وجنوب الصعيد، وغرب الدلتا، وشرق الدلتا.

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، تم توزيع 8825 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية لتقليل الكثافات وتسهيل وصول الناخبين، حيث تصدرت محافظة الشرقية بـ844 لجنة، تلتها الدقهلية بـ723 لجنة، ثم الغربية بـ654 لجنة، فيما توزعت باقي اللجان بما يتناسب مع الكتلة التصويتية بكل محافظة.

ويخوض الانتخابات على المقاعد الفردية 424 مرشحا، بينهم 183 مستقلا و241 مرشحا حزبيا، بينما تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر الانتخابات بنظام القوائم منفردة، وفقا للقانون الذي يشترط حصول القائمة على 5% من أصوات الناخبين المقيدين للفوز بالمقاعد.

ويعد مجلس الشيوخ أحد أركان البنية التشريعية للدولة، حيث يمثل الغرفة الثانية للبرلمان المصري، ويضطلع بدور فاعل في دراسة ومراجعة مشروعات القوانين والسياسات العامة، بما يعزز جهود التنمية ويكرس لمناخ ديمقراطي يشارك فيه جميع أطياف المجتمع.