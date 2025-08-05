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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تدريبات فنية مكثفة في الزمالك استعدادا لسيراميكا كليوباترا

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات لخوض تدريبات خططية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وركز المدير الفني على بعض الأمور الفنية وحرص على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة، وتصحيح الأخطاء.

وخصص يانيك فيريرا فقرة لتدريب اللاعبين على التعامل مع العرضيات وإنهاء الهجمات بالشكل الأمثل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك عدي الدباغ صفقات الزمالك سيراميكا كليوباترا الدوري المصري

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