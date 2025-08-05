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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المشرف على الكرة بالمقاولون يطمئن على استعدادات فريق السيدات قبل انطلاق الموسم الجديد

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حرص المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة بالنادي، على عقد سلسلة من الاجتماعات المتواصلة مع الكابتن مجدي مصطفى، المشرف على الكرة النسائية بالنادي.

وخلال الاجتماعات، تم مناقشة كافة الأمور المتعلقة بفريق الكرة النسائية، والوقوف على آخر الاستعدادات قبل ضربة البداية وانطلاق مشوار "ذئاب الجبل" في بطولة الدوري الممتاز.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي حرصه على تذليل أي عقبات قد تواجه فريق السيدات، من أجل تحقيق نتائج مميزة هذا الموسم والمنافسة الحقيقية على مراكز متقدمة في جدول الدوري.

كما كشف عن اهتمام مجلس إدارة النادي، برئاسة المهندس محسن صلاح، بفريق السيدات وبفرق الناشئات أيضًا، مشددًا على أن النادي يولي اهتمامًا كبيرًا بجميع الأنشطة الرياضية، وعلى رأسها كرة القدم.

واطمأن المهندس محمد عادل فتحي، خلال اجتماعه بالكابتن مجدي مصطفى، على كافة الأمور المتعلقة بالفريق قبل أيام قليلة من انطلاق الدوري الممتاز.

من جانبه، وجّه الكابتن مجدي مصطفى الشكر لمجلس إدارة النادي، مؤكدًا أن فريق السيدات يحظى بدعم واهتمام كبيرين من المجلس بالكامل، وكذلك من الكابتن يسري عبد الغني، رئيس القطاع. وأشار إلى أن جميع أفراد المنظومة داخل النادي يعملون بروح تعاون من أجل تحقيق الهدف المنشود، والمنافسة على مركز يليق باسم نادي المقاولون، في المشاركة الثانية للفريق بمسابقة الدوري الممتاز.

وأشاد الكابتن مجدي مصطفى بالمجهود الكبير الذي تبذله الكابتن هبة رزق، المدير الفني لفريق السيدات، إلى جانب باقي أعضاء الجهاز الفني المعاون، مؤكدًا أن الفريق منتظم حاليًا في معسكر مفتوح داخل النادي، وينفذ برنامجًا تدريبيًا مكثفًا تحت إشراف الجهاز الفني، استعدادًا للقاء الافتتاح في دوري القسم الأول للكرة النسائية أمام فريق وادي دجلة، والمقرر إقامته يوم 22 أغسطس الجاري بالتجمع الأول.

محمد عادل المقاولون العرب الكرة النسائية نادي المقاولون العرب

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