زيلينسكي يطالب الغرب بتكثيف الجهود لوقف إطلاق النار فورًا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "زيلينسكي" أنه يطالب واشنطن ودول أوروبا ومجموعة السبع بتكثيف جهودها حتى يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فورا.

وقال بيتر ديكنسون، المحرر في المركز الأطلسي للبحوث، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يسعى إلى تسوية، بل يهدف إلى السيطرة الكاملة على أوكرانيا، وربما حتى محوها كدولة مستقلة.

وأوضح ديكنسون، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن بوتين يرفض الاعتراف بالنخب الأوكرانية الحالية، ويصر على تسليم ما لا يقل عن 20% من الأراضي الأوكرانية لروسيا، مضيفًا أن فكرة الوصول إلى حل وسط بين الطرفين تبدو شبه مستحيلة في ظل هذه الشروط.

وذكر، أن دعم أوكرانيا بصواريخ باتريوت لم يعد كافيًا، وأنه يجب تزويدها بقدرات هجومية قادرة على استهداف العمق الروسي، إذا كان الغرب جادًا في وقف الهجمات الروسية.

