معارض للكتاب في محافظات مصر لتحقيق العدالة الثقافية.. اعرف التفاصيل

أكدت رضوى هاشم، المتحدثة باسم وزارة الثقافة، أن الهيئة المصرية العامة للكتاب أطلقت خلال شهر أغسطس الجاري، سلسلة من المعارض المحلية للكتاب، في إطار استراتيجية متكاملة لنشر الثقافة ودعم صناعة النشر وتحقيق العدالة الثقافية في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف في الإتاحة الثقافية.

وأشارت هاشم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن المبادرة انطلقت لأول مرة من محافظة الفيوم، وشهدت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، مما شجع على تنظيم معارض مماثلة في بورسعيد والإسكندرية، كما تستعد الوزارة لتنظيم معارض قادمة في كل من رأس البر والعلمين الجديدة.

وأضافت أن هذه المعارض توفر منصات مهمة للمبدعين المحليين ودور النشر الشابة خارج نطاق القاهرة، مما يسهم في كسر المركزية الثقافية ويعزز من فرص الوصول إلى الثقافة في مختلف أنحاء البلاد.