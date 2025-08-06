تعليم مطروح يبحث الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية

عقدت نادية فتحى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اجتماعاً مع رؤساء لجان امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية المقرر انطلاقه السبت المقبل، بحضور أحلام الإمام، رئيس لجنة الإدارة.

وشددت خلال الإجتماع على الالتزام بالتعليمات وضوابط الامتحانات، وكذلك عدم تفويض أى من العاملين داخل اللجنة بمهام رئيس لجنة الامتحان، حيث يعد المسئول وبشكل كامل عن حسن سير العمل بها.

وأكدت وكيل الوزارة ضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل، وتقدير المسئولية وتهيئة المناخ التربوي المناسب للطلاب لتحقيق عملية امتحانية يسودها الانضباط والالتزام.