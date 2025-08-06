الأكاديمية الوطنية للتدريب تجري مقابلات شخصية للمتقدمين لبرنامج تأهيل النشء للقيادة

أجرت الأكاديمية الوطنية للتدريب المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الأولي من البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة.

ورحبت الدكتورة سلافه جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال المؤتمر الإعلامي لفعاليات المقابلات الشخصية JPLP، بالجميع في الظهور الإعلامي الاول لها كمدير تنفيذي للأكاديمية، خلال واحدة من أهم الفعاليات التي تمثل مستقبل هذا الوطن.

وقالت اننا في قلب المرحلة الأخيرة من عملية اختيار الدفعة الأولى للبرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة، وهو برنامج وطني فريد من نوعه، يستهدف الفئة العمرية من 13 إلى 18 سنة، إيمانًا من الدولة المصرية بأهمية غرس مفاهيم القيادة، والهوية الوطنية، والمسؤولية المجتمعية في نفوس الأجيال القادمة منذ الصغر.

وأوضحت أن هذا البرنامج ليس مجرد تدريب أو تجربة صيفية، بل هو مشروع وطني طويل المدى، نراهن من خلاله على بناء جيل جديد قادر على الحلم، وعلى التنفيذ، وعلى تمثيل مصر في كل المحافل، بقيم راسخة، ووعي ناضج، وانتماء حقيقي.

وأشارت إلى أن المقابلات الشخصية بدأت أمس الثلاثاء على أن تنتهي غدًا الخميس، وتقدم للبرنامج 7315 متقدم عبر الموقع الإلكتروني وكان عدد الملفات المطابق للشروط 3530 متقدم.

وتم انتقاء أفضل المتقدمين وفقًا لعدة معايير كان أبرزها التميز الدراسي والرياضي والثقافي والفني والعلمي والقدرة على الابتكار والإبداع، مع ضمان التمثيل الجغرافي العادل لكل محافظات الجمهورية.

ووصل عدد (415) متقدم لمرحلة المقابلات الشخصية التي تستمر لليوم الثاني على التوالي، بـ (6) لجان، حيث تضم اللجنة لفيفًا من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الشريكة ومدربي الأكاديمية، لنختار (100) متقدم ليكونوا أول دفعة للبرنامج.

وسيتم تنفيذ البرنامج برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة - وزارةالثقافة - وزارة الصحة والسكان - جامعة عين شمس-كلية الطب، وبالشراكة مع جهات وطنية ومحلية ودولية شريكة، أبرزها: التحالف الوطني – مؤسسة مصر الخير – الأزهر الشريف – الكنيسة القطبية – مكتبة الإسكندرية من خلال مركز توثيق الحضارة والطبيعة - yaro للحضارة المصرية – شركة إنجاز مصر – مؤسسة الثقافة والتعليم للطفل والعائلة – wellspring – save the children – الكشافة المصرية.

ومن المخطط أن يبدأ البرنامج في النصف الثاني من أغسطس الحالي، على أن يتم إعلان النتائج النهائية الأسبوع المقبل.

وأكدت أن الأكاديمية تضع كل إمكاناتها وخبراتها من أجل إنجاح هذا البرنامج، بدعم وتوجيه من القيادة السياسية،وبمشاركة نخبة من الخبراء والتربويين والمتخصصين في بناء الشخصية والهوية.