قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: الرئيس السيسي وافق على افتتاح المتحف الكبير في هذا الموعد
الزمالك يفاوض زد لضم مصطفى سعد "ميسي" بعد اقتراب رحيل الجفالي
الداخلية تكشف حقيقة سرقة مسن بالإكراه بالقاهرة
البيئة تضبط حيوانات مهددة بالانقراض داخل كافيتريا بالإسكندرية
رئيس فيتنام في مجلس الشيوخ: معجب بالتطور المصري.. والمتحف الكبير مفخرة عالمية
التعليم العالي: 25 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية بالجامعات
كامل الوزير: تشغيل فرع دائم للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء
غسلت 15 مليون جنيه.. 5 معلومات لا تعرفها عن سوزي الأردنية
مصر تبحث مع إيران والوكالة الذرية استئناف مفاوضات البرنامج النووي
منتخب ناشئي اليد يستهل مشواره في بطولة العالم بمواجهة نظيره الكوري الجنوبي
تعاون بين الصحة والتعليم العالي لعلاج الأورام السرطانية
بسبب الحرب على غزة.. فريق ألماني يتراجع عن التعاقد مع مهاجم إسرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأكاديمية الوطنية للتدريب تجري مقابلات شخصية للمتقدمين لبرنامج تأهيل النشء للقيادة

المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنبة للتدريب
المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنبة للتدريب
​كتب محمد عبد المنعم

أجرت الأكاديمية الوطنية للتدريب المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الأولي من البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة.

ورحبت  الدكتورة سلافه جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال المؤتمر الإعلامي لفعاليات المقابلات الشخصية JPLP، بالجميع في الظهور الإعلامي الاول لها كمدير تنفيذي للأكاديمية، خلال واحدة من أهم الفعاليات التي تمثل مستقبل هذا الوطن.

وقالت اننا  في قلب المرحلة الأخيرة من عملية اختيار الدفعة الأولى للبرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة، وهو برنامج وطني فريد من نوعه، يستهدف الفئة العمرية من 13 إلى 18 سنة، إيمانًا من الدولة المصرية بأهمية غرس مفاهيم القيادة، والهوية الوطنية، والمسؤولية المجتمعية في نفوس الأجيال القادمة منذ الصغر.

وأوضحت أن هذا البرنامج ليس مجرد تدريب أو تجربة صيفية، بل هو مشروع وطني طويل المدى، نراهن من خلاله على بناء جيل جديد قادر على الحلم، وعلى التنفيذ، وعلى تمثيل مصر في كل المحافل، بقيم راسخة، ووعي ناضج، وانتماء حقيقي.

وأشارت إلى أن المقابلات الشخصية  بدأت أمس الثلاثاء على أن تنتهي غدًا الخميس، وتقدم للبرنامج 7315 متقدم عبر الموقع الإلكتروني وكان عدد الملفات المطابق للشروط 3530 متقدم.

وتم انتقاء أفضل المتقدمين وفقًا لعدة معايير كان أبرزها التميز الدراسي والرياضي والثقافي والفني والعلمي والقدرة على الابتكار والإبداع، مع ضمان التمثيل الجغرافي العادل لكل محافظات الجمهورية.

ووصل عدد (415) متقدم لمرحلة المقابلات الشخصية التي تستمر لليوم الثاني على التوالي، بـ (6) لجان، حيث تضم اللجنة لفيفًا من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الشريكة ومدربي الأكاديمية، لنختار (100) متقدم ليكونوا أول دفعة للبرنامج.

وسيتم تنفيذ البرنامج برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة - وزارةالثقافة - وزارة الصحة والسكان - جامعة عين شمس-كلية الطب، وبالشراكة مع جهات وطنية ومحلية ودولية شريكة، أبرزها: التحالف الوطنيمؤسسة مصر الخيرالأزهر الشريفالكنيسة القطبيةمكتبة الإسكندرية من خلال مركز توثيق الحضارة والطبيعة - yaro للحضارة المصريةشركة إنجاز مصرمؤسسة الثقافة والتعليم للطفل والعائلة – wellspring – save the children – الكشافة المصرية.

ومن المخطط أن يبدأ البرنامج في النصف الثاني من أغسطس الحالي، على أن يتم إعلان النتائج النهائية الأسبوع المقبل.

وأكدت أن الأكاديمية تضع كل إمكاناتها وخبراتها من أجل إنجاح هذا البرنامج، بدعم وتوجيه من القيادة السياسية،وبمشاركة نخبة من الخبراء والتربويين والمتخصصين في بناء الشخصية والهوية.

الاكاديمية الوطنية للتدريب سلافه جويلي تأهيل النشء للقيادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سلمي محمد وصفي

وداعًا ملاك الثانوية.. الفيوم تودّع «سلمى» في صمت مُوجع والسوشيال ميديا تنتفض

تركي ال شيخ

تركي آل الشيخ يُفاجئ الجميع بقرارات جديدة حول موسم الرياض القادم

جامعة طنطا

ماذا يحدث في جامعة طنطا؟ استقالات بالجملة لنواب النساء والتوليد

الدواجن

أكثر من 15 جنيهًا | تراجع أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن الكيلو الآن

مدحت تيخا

حسبي الله ونعم الوكيل.. مدحت تيخا يثير الجدل ويكشف تفاصيل تعرّضه للنصب

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 في محطات الوقود

وزارة الداخلية

مصدر أمني يكشف فبركة عناصر الإخوان فيديو إباحيًا لشخصين زعموا أنهما ضباط بالداخلية

عميد كلية الطب بجامعة طنطا

تحرك عاجل.. القصة الكاملة لاستقالة نواب النساء والتوليد في جامعة طنطا

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية

تنفيذ ٢١ ألف مشروع بـ 3.5 مليار جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية

بيطري الشرقية

بيطرى الشرقية يُحصن 429 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

وكيل ورة الصحة خلال المرور على المستشفى

مدير صحة مطروح يتفقد مستشفى التوليد ويتابع الجاهزية الكاملة للطوارئ

بالصور

متهمة بغسل 15 مليون جنيه.. شاهد| صور سوزي الأردنية قبل الشهرة وبعدها

غسلت أموالها بـ15 مليون جنيه.. شاهد صور سوزي الأردنية قبل الشهرة وبعد!
غسلت أموالها بـ15 مليون جنيه.. شاهد صور سوزي الأردنية قبل الشهرة وبعد!
غسلت أموالها بـ15 مليون جنيه.. شاهد صور سوزي الأردنية قبل الشهرة وبعد!

صحة الشرقية تقدم الخدمة الطبية لـ مليون و600 ألف مواطن خلال21 يوما

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إزالة التعديات بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

مع انخفاض سعرها.. دليلك الشامل لعمل مربي الطماطم في المنزل

مع انخفاض سعرها.. دليلك الشامل لعمل مربي الطماطم في المنزل
مع انخفاض سعرها.. دليلك الشامل لعمل مربي الطماطم في المنزل
مع انخفاض سعرها.. دليلك الشامل لعمل مربي الطماطم في المنزل

فيديو

سوزي الأردنية

طارق سابها ومونلي أنتيمها.. حكاية سوزي الأردنية حتى الحبس

سوزي الأردنية

مكنش قصدي.. سوزي الأردنية تنهار بعد 6 ساعات من التحقيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد