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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الهلال الأحمر: مصر بكل مؤسساتها ستظل تعمل دائما على دعم الشعب الفلسطيني

آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر
آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر
البهى عمرو

قالت آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن مصر بكل مؤسساتها ستظل تعمل دائما على دعم الشعب الفلسطيني، ونشهد اليوم إطلاق القافلة الـ 11 المقدمة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى قطاع غزة.

وأضافت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، خلال مؤتمر صحفي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أمام معبر رفح للإعلان عن إطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الحادية عشرة إلى غزة إننا نثمن دور التحالف الوطني في تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال محمد مشهود، مسئول قوافل النائب محمد أبو العينين، إن قوافل المساعدات الإنسانية مستمرة في التوجه إلى قطاع غزة، في ظل الوضع الإنساني الكارثي داخل القطاع، مشيرًا إلى أن ما قُدِّم حتى الآن يعكس دور مصر الشعبي والحكومي في دعم الأشقاء الفلسطينيين.

صناع الخير يشاركون بـ200 شاحنة
وأوضح مشهود أن مؤسسة صناع الخير ساهمت في إرسال 200 شاحنة مساعدات غذائية وطبية، ضمن قوافل الدعم، ليصل إجمالي ما تم تقديمه من جانب مختلف مؤسسات المجتمع المصري إلى ما يقارب 70 ألف طن من المساعدات الإنسانية.

التزام شعبي ورسمي يتجاوز المتطلبات
وأكد أن المجتمع المصري، بجميع مؤسساته وشركائه من القطاعين العام والخاص، يواصل تقديم الدعم بما يزيد عن المطلوب، في صورة تعكس روح التضامن العربي والإنساني، ومكانة القضية الفلسطينية لدى المصريين.

4000 طن من المواد الغذائية وحدها
وأضاف: “قدمنا أكثر من 4000 طن من المساعدات الغذائية، ضمن الدعم الموجه لأهالي غزة”، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجهات المعنية لضمان وصول الدعم لمستحقيه في الوقت المناسب.

غزة الشعب الفلسطيني فلسطين

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