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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

2000 لاعب في بطولة قطاع القاهرة الكبرى للكيك بوكسينج بالمطرية

الكيك بوكسينج
الكيك بوكسينج
القسم الرياضي

أعلن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، نائب رئيس الاتحاد العربي، عن ارتفاع عدد المشاركين في بطولة قطاع القاهرة الكبرى إلى نحو 2000 لاعب والتي أقيمت في نادي المطرية الرياضي.

وقال رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن بطولة قطاع القاهرة الكبرى من ضمن البطولات الرسمية للاتحاد والتي تعد ضمن سلسلة من البطولات التي ينظمها الاتحاد في مختلف مناطق الجمهورية، بهدف اكتشاف المواهب وتأهيلهم لتمثيل مصر في البطولات الإقليمية والدولية.

وتابع محمد صبيح، أن بطولة قطاع القاهرة الكبرى للكيك بوكسينج والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام أفرزت العديد من اللاعبين أصحاب الخبرة والمهارة الكبيرة والذي يتنبأ لهم بمستوى جيد خلال الفترة المقبلة مع زيادة معدلات التدريب والتركيز سوف يؤدي إلى ظهور جيل جديد من الأبطال الذين سيتم الاعتماد على العناصر المتميزة منهم في مختلف البطولات المقبلة.

وكشف أن المنتخب الوطني الأول للشباب والفتيات للكيك بوكسينج يواصلون التدريبات بشكل مكثف استعدادا للبطولات المقبلة حيث يضم المنتخب الأول الفائزين ببطولة الجمهورية التصنيفية بالمركز الأول.

وتتضمن خطة الاتحاد المصري للكيك بوكسينج للموسم 2025/2026 إقامة العديد من بطولات القطاعات بالإضافة إلى بطولات أخرى مثل بطولة كأس مصر المفتوحة وبطولة الجمهورية للبراعم والناشئين والشباب والعموم، وبطولة مصر الدولية للمحترفين وغيرها.

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