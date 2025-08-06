مسجلين خطر.. مقتل أبو سلة وزعيتر في اشتباكا مع الجيش اللبناني بـ بعلبك

شنت قوات الجيش اللبناني مداهم في مدينة بعلبك، شرقي البلاد، الأربعاء، أسفرت عن مقتل المطلوب عباس علي سعدون زعيتر، في وقت ترددت فيه أنباء عن مقتل المطلوب الأبرز في المنطقة، علي منذر زعيتر، المعروف بـ"أبو سلّة".

وذكرت مصادر مطلعة، في تصريحات لها، أن المطلوب عباس علي سعدون زعيتر قُتل خلال العملية، بينما كان يحاول الفرار داخل سيارته، ويعد من أبرز المتورطين في أعمال إجرامية.

وتحدثت معلومات عن احتمال مقتل "أبو سلة" خلال الاشتباكات، دون تأكيد رسمي حتى الآن.

يشار إلى أن "أبو سلة" تصدر قائمة أخطر المطلوبين في لبنان كأبرز رموز تصنيع وتهريب الكبتاجون.

كما أنّه متورط بتشكيل جماعة مسلحة تشن عمليات خطف، وهو المتهم الرئيسي في خطف المواطن السعودي مشاري المطيري عام 2023.

وقد صدر في حقّه أكثر من 1000 مذكرة توقيف، وحُكم عليه بالإعدام غيابياً عام 2024.

وكان أبو سلّة متوارياً عن الأنظار في السنوات السابقة، وسط معلومات عن اختبائه داخل الأراضي السورية، في مرحلة نظام الأسد.

وكان لقب بـ "أبو سلة"أطلق عليه لاستخدامه سلّة يُنزلها من شرفته لبيع المخدرات قبل أن يطور نشاطه الإجرامي ويصبح من أكبر تجار المخدرات.

وشاركت في العملية العملية الأمنية الواسعة فرقة المجوقل التابعة للجيش اللبناني، مستخدمة طائرات مسيّرة لتنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف محددة، في إطار حملة أمنية متواصلة لتعقب شبكات الجريمة المنظمة والمطلوبين البارزين في المنطقة.

وتفرض القوات العسكرية طوقا أمنيا شاملا على حي الشروانة في المدينة، وسط اشتباكات عنيفة بين الجيش ومسلحين استخدموا أسلحة رشاشة وقذائف صاروخية، فيما ردت وحدات الجيش بقوة على مصادر النيران، وتواصل مطاردة المطلوبين الفارين.

وجاءت العملية بعد يوم واحد من تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح "حزب الله