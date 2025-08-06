يعالج أمراضا خطيرة.. تعرف على فوائد الفستق

الفستق من المكسرات اللذيذة والمقرمشة بشكل مذهل، ويعتبرمن الوجبات الخفيفة الرائعة في منتصف اليوم، يمكن أن يكون الفستق أفضل وأكثر متعة صحية يمكن للمرء الحصول عليها على الفور.

الفستق له العديد من الفوائد الصحية المذهلة مثل:

١. يعزز صحة القلب:

يُعرف الفستق بفوائده القلبية المميزة، فقد أظهرت الدراسات أن تناوله بانتظام قد يُساهم في:

-خفض مستويات الكوليسترول الكلي، والكوليسترول الضار (LDL)، و الدهون الثلاثية.

-رفع أو الحفاظ على مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

-تقليل ضغط الدم.

-كما أن الفستق غني بالدهون الصحية، والألياف، والبوتاسيوم، وفيتامين B6، ومضادات الأكسدة، وهي عناصر قد تساعد على تقليل الالتهاب وحماية الخلايا من التلف.

-وقد أشارت بعض الأبحاث أيضًا إلى أن الفستق قد يُحسّن من وظيفة الأوعية الدموية ويُقلل من تيبّس الشرايين، مما يُعزز صحة القلب بشكل عام.

٢. يساهم في تنظيم سكر الدم:

قد يساعد الفستق أيضًا على تحسين التحكم في مستوياتسكر الدم، وخاصةً لدى الأشخاص المصابين بمقدمات السكري أو متلازمة التمثيل الغذائي أو من لديهم خطر مرتفع لأمراض القلب.

تشير الدراسات إلى أن تناول ما يصل إلى ثلث كوب من الفستق يوميًا قد يُخفض:

-سكر الدم الصائم.

-مستويات الإنسولين

.-مقاومة الجسم للإنسولين.

وتوجد بعض الأدلة أيضًا على تحسن طفيف في التحكم طويل المدى في سكر الدم (السكر التراكمي).

٣. قد يساعد في فقدان الوزن:

بعض الأبحاث تقترح أن الفستق قد يدعم جهود خسارة الوزن، فالأشخاص الذين يدرجون الفستق في نظامهم الغذائي يوميًا غالبًا ما يستهلكون كمية أكبر من الألياف وأقل من السكريات المضافة، مقارنةً بمن لا يتناولونه.

ويمكن أن يكون الفستق وجبة خفيفة مفيدة في برامج فقدان الوزن، خصوصًا لأنه يعزز الشعور بالشبع، خاصة عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن وممارسة منتظمة للنشاط البدني.



