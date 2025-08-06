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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتابع جهود تقنين أراضي أملاك الدولة بأطفيح موجها بضرورة تسريع وتيرة العمل

ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أجتماعا بمجلس مدينة أطفيح بحضور عز أمين رئيس مركز اطفيح 
والمهندس طارق أبو العز مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمركز أطفيح.

وذلك في إطار تكليفات 
المهندس عادل النجار 
محافظ الجيزة بالمرور الميداني لمتابعة ملف التقنين على أراضي أملاك الدولة لتسريع وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي لضمان حصول الدولة والمواطنين على حقوقهم القانونية.

حيث أستعرض الأجتماع اخر المستجدات والموقف التنفيذي بملف التقنين موجها بسرعة استكمال الطلبات المستوفاه 
كما ناقش نائب المحافظ معدلات الانجاز بمختلف مراحل التقنين والتي تشمل الفحص والمعاينة والتعاقد.

وشدد نائب محافظ الجيزة، على ضرورة تسريع وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء خاصة فيما يتعلق بتحرير العقود لضمان حصول الدولة والمواطنين علي حقوقهم القانونية.

كما التقى الشهابي، بعدد كبير من المواطنين الذين قدموا طلبات لتقنين أوضاعهم في أراضي أملاك الدولة وذلك للاستماع إليه شكواهم ومطالبهم المتعلقة بهذا الملف والعمل علي إيجاد حلول مناسبة لهم.

وأكد نائب محافظ الجيزة، على حرص الدولة على إنهاء هذا الملف بما يحقق مصلحة المواطنين ويضمن لهم حياة آمنه ومستقرة.

ومن ناحية أخرى تابع نائب محافظ الجيزة، ميدانيا التجهيزات النهائية بمحطتي رفع الصرف الصحي الرئيسيه والفرعية بقرية صول ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز أطفيح، وذلك تمهيدا لتشغيل خدمة الصرف الصحي بقرية صول خلال الفترة القادمة.

رافق نائب محافظ الجيزة،
عز أمين رئيس مركز اطفيح وأنور معوض المشرف على المشروعات بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي ونجلاء فتحي مدير عام الصرف الصحي بمركز أطفيح.

اخبار الجيزة محافظة الجيزة الصرف الصحي

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