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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المجموعة الخامسة.، فوز ألمانيا وسلوفينيا على أوروجواي وجزر الفارو بمونديال اليد للناشئين

بطولة العالم لليد
بطولة العالم لليد
حسام الحارتي

فاز منتخب ألمانيا للناشئين، على نظيره منتخب أوروجواي بنتيجة 39-22، في مستهل مشواره ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، التي تستضيفها مصر حاليا وحتى 17 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.

وقدم المنتخب الألماني عرضا قويا أمام أوروجواي في المباراة، وتمكن من الفوز بنتيجة 39-22، بعد التقدم في الشوط بنتيجة 19-12.

وفي نفس المجموعة، لم يجد منتخب سلوفينيا صعوبة في تجاوز جزر الفارو حيث أنهى الشوط الأول متقدما بنتيجة 19-12، قبل أن يوسع الفارق أكثر في الشوط الثاني وينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 38-25.

وانطلقت منافسات بطولة العالم الحادية عشرة لكرة اليد تحت 19 عامًا، اليوم الأربعاء، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس 2025، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، في نسخة تُقام للمرة الثانية في التاريخ بهذا العدد الكبير من الفرق، بعد نسخة 2023.

وتُقام البطولة على 4 صالات هي: “الصالة الرئيسية باستاد القاهرة - الصالة رقم 2 باستاد القاهرة - الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة - صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر”.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة، أن مباريات البطولة ستُذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.

كرة اليد ألمانيا مصر بطولة العالم أخبار الرياضة

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