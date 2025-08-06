توماس مولر يختار محطته الجديدة في أمريكا بعد وداع بايرن ميونخ

بعد مسيرة طويلة ومليئة بالألقاب مع بايرن ميونخ، حسم النجم الألماني توماس مولر قراره بشأن مستقبله، ليبدأ فصلًا جديدًا خارج القارة الأوروبية.

وأعلن نادي فانكوفر وايتكابس ، بالدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، عن ضم مولر في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع العملاق البافاري، الذي خاض معه آخر منافساته خلال مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية.

وبحسب بيان النادي، فقد وقّع مولر على عقد يمتد حتى نهاية موسم 2025، مع خيار التمديد لعام إضافي حتى 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الفريق الذي يعاني من غيابات مؤثرة بسبب الإصابات.

ومن المنتظر أن يشغل مولر أحد المقاعد المخصصة للاعبين الدوليين في قائمة الفريق، ليمنح خبرته الطويلة للفريق الطامح في تحسين نتائجه خلال المرحلة المقبلة من الموسم.