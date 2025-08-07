قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
يفوق مساحة باريس ..حريق ضخم يلتهم مساحة 16 ألف هكتار في فرنسا
تقدّم حقوقي للعراق .. حذف اسم بغداد من تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات |فيديو
موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري الممتاز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع طفيف في أسعار النفط بعد أطول سلسلة خسائر منذ مايو

نفط
نفط
وكالات

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف بعد سلسلة تراجع امتدت خمسة أيام، وهي الأطول منذ مايو، مع متابعة المستثمرين للجهود الأميركية لمعاقبة مشتري الخام الروسي، والتحرك الدبلوماسي الذي يقوده الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء حرب أوكرانيا.

وصعد خام "برنت" فوق 67 دولاراً للبرميل، مقلصاً جزءاً بسيطاً من خسارة بلغت 8.7% خلال الجلسات الخمس السابقة، بينما استقر خام "غرب تكساس" الوسيط قرب 65 دولاراً.

يوم الأربعاء، ضاعف ترمب الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50% بسبب مشتريات الدولة الآسيوية من الطاقة الروسية، على أن يبدأ تنفيذ القرار خلال ثلاثة أسابيع. مع ذلك، لم تتخذ الولايات المتحدة خطوة مماثلة ضد الصين، وهي مستورد رئيسي آخر لنفط موسكو.

ترقب للقاء ترمب وبوتين

على الصعيد الدبلوماسي، قال ترمب إن هناك "فرصة جيدة جداً" للقاء قريب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في محاولة جديدة للتوسط من أجل السلام.

وأضاف أن هناك "العديد من العقوبات المقبلة" المرتبطة بمشتريات النفط من روسيا، التي تعتبر عضواً في تحالف "أوبك+".

شهد الخام تحركات حادة نحو الانخفاض حتى الآن في أغسطس بعد ثلاثة أشهر من المكاسب الشهرية. يقوم المتداولون بالتحضير لاحتمال وجود فائض في وقت لاحق من هذا العام، في وقت وافق تحالف "أوبك+" على إعادة ملايين البراميل من الإمدادات إلى السوق.

أسعار النفط النفط الخام الروسي ترمب حرب أوكرانيا خام برنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟

الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية

بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

ترشيحاتنا

مهيب عبد الهادي

401 مليون.. مهيب عبد الهادي يستعرض تكلفة الأهلي والزمالك في ميركاتو الصيف

الدرديري

الدردير : ممدوح عباس وعد فاوفي

الزمالك

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

بالصور

تؤثر على القلب.. احذروا الاستخدام العشوائي لأقراص الأوميجا 3

مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك

بطولة بيومي فؤاد.. طرح الفيلم السعودي قشموع بالسينمات

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

بعد نقله للمستشفى .. أعراض وأسباب مرض محمد منير

محمد منير
محمد منير
محمد منير

خطيرة على معدة فارغة.. هل شرب القهوة على الريق يسبب السكري؟

اضرار القهوة على معدة فارغة
اضرار القهوة على معدة فارغة
اضرار القهوة على معدة فارغة

فيديو

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد