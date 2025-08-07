رئيس الوزراء: زيادة التبادل التجاري وتعزيز الشراكات لدعم جهود التنمية في مصر والسودان

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي في السودان، أكد خلاله حرص البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية.

وأوضح مدبولي أن اللقاء تناول مختلف أوجه التعاون بين مصر والسودان، مشيرًا إلى الاتفاق على دفع آفاق التعامل الثنائي من خلال التشاور والتنسيق المشترك، مع التأكيد على ضرورة عقد اللجان المشتركة لتعزيز العلاقات.

وأشار إلى أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين، وسبل زيادة التبادل التجاري وتعزيز الشراكات لدعم جهود التنمية في مصر والسودان.