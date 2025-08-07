ترامب: مليارات الدولارات تتدفق إلى الولايات المتحدة الأمريكية

بدأت مليارات الدولارات في التدفق إلى الولايات المتحدة مع بدء فرض التعريفات الجديدة بحسب ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعلى منصته "تروث سوشيال" كتب ترامب: إنه منتصف الليل (بالتوقيت المحلي)!! مليارات الدولارات جراء التعرفات تتدفق الآن إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ودخلت التعريفات الجمركية على السلع الواردة من عشرات الدول إلى الولايات المتحدة، حيز التنفيذ اليوم الخميس، وذلك في خطوة محورية ضمن سعي الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة رسم معالم التجارة الدولية.

ومع بدء تطبيق الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب الأسبوع الماضي، ارتفعت الرسوم الجمركية الأمريكية على منتجات العديد من الشركاء التجاريين، من 10% إلى بين 15% و41%.