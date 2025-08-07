أحمد أبو مسلم: الأهلي لن يتأثر فنياً برحيل وسام أبو علي .. وشريف أفضل بديل

أكد أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق، أن رحيل وسام أبو علي لن يؤثر على هجوم الأحمر في الموسم المقبل.

وقال أبو مسلم في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف ام: الأهلي يمتلك أكبر اسكواد في مصر ويمتلك لاعبين في جميع المراكز مستواهم مميز.



وأضاف: وسام أبو لاعب كبير ولكن أهدافه في كأس العالم للأندية جعلت الأنظار تتجه له بشكل اكبر عكس قبل مونديال الأندية

وتابع: محمد شريف لاعب كبير وسيعوض رحيل وسام ابو علي ولست قلقا على خط الهجوم، وجراديشار يحتاج إلى الثقة وسيقدم مستويات رائعة.



واختتم أبو مسلم تصريحاته قائلا: لست قلقا على خط الهجوم للأهلي في الموسم المقبل والأحمر يمتلك اسكواد على اعلى مستوى.