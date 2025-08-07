أحمد سامي يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة المصري البورسعيدي

أعلن أحمد سامي المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، قائمة زعيم الثغر لمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز “دوري النيل”.
وجاءت قائمة الفريق كالتالي:
صبحي سليمان –محمود جنش – يوسف نادر
محمود شبانة – مصطفى إبراهيم – كريم الديب
فان ديرك – عبدالغني محمد – فادي فريد
هشام بلحة – فافيور أكيم – إسحاق إيزيك
عمرو جمعة – محمد كناريا – ناصر ناصر
عمرو صالح – جون إيبوكا – محمد سامي
محمود عجيب – نور علاء – محمد توني
عبدالرحمن بودي – أبو بكر ليادي – عمرو علاء
أحمد توني
ويواجه الاتحاد السكندري نظيره المصري بستاد السويس الجديد في تمام الساعة 9:00 مساءً
و تُذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت