عقب توجيه الحكومة.. اعرف أسعار السلع وصلت كام بعد الخصم؟

قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إن رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأخير أكد على أن الإصلاح الاقتصادي الذي حدث لابد أن يكون له أثر على الأسعار، موضحا أن هذا الأثر يمكن رؤيته على مدار ثلاثة أو أربع أشهر حتى يتم وصول السلع التي يتم استيرادها من الخارج.

وأضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» والمذاع عبر قناة dmc أن رئيس الوزراء طلب عدم انتظار المواطن 4 أشهر، والمطلوب خفض فوري للأسعار، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع بحضور وزير التموين مع رؤساء الغرف التجارية والشعب واللجان المختلفة في الاتحاد وقيادات المنتجين مع الغرف الصناعية والسلاسل التجارية.

مبادرة لخفض الأسعار

وأشار إلى أنه تم التوافق على أن تبدأ مبادرة لخفض الأسعار، موضحا أن تلك المبادرة إذا استمرت لمدة 3 أشهر ستستمر، ويكون وقتها تم الوصول إلى الوقت الفعلي، مؤكدا على أنه تم التوافق مع كبار المنتجين.

نسب الخفض

وأوضح أن وزارة التموين بدأت من خلال الشركة القابضة للمجمعات الاستهلاكية، والتي تعتبر أكبر سلسلة موجودة داخل جمهورية مصر العربية، كما أن نسب الخفض تبدأ من 5% لـ18% على حسب نوع السلعة.