حماس ترد على نتنياهو: غزة عصية على الاحتلال والتصعيد سيكون مكلفًا
معاه سلاح وحشيش.. الداخلية تعلن القبض على بلوجر جديد| فيديو
مصطفى بكري: مخطط التحريض ضد مصر والأردن يجري بتنسيق إخواني بالخارج لضرب الاستقرار
مصطفى بكري منفعلا: مصر يمكنها سحق أي عدو لو فكر بالمساس بأمنها أو حدودها
جريمة مأساوية في الأميرية.. شخصان يدهسان مسنًا ويصيبان آخر بسيارة ملاكي
صلاح ينافس.. الكشف عن موعد حفل الكرة الذهبية 2025 والقائمة النهائية للمرشحين
أجر عادل .. خبر يسر العمال بشأن القانون الجديد
أولمرت يؤيد دعوة باراك للعصيان المدني لإسقاط حكومة نتنياهو
المساعدات المصرية تنعش غزة | والأسواق تنهار أسعارها .. خبير يعلق
وزير العمل: لا يعتد بالاستقالة إلا إذا اعتمدت من الوزارة أو المديريات
تعديلات الإيجار القديم.. حالات طرد المستأجر فورًا قبل مهلة الـ7 سنوات
«خبيثة وساقطة».. مستشار الرئيس الفلسطيني يردّ على المظاهرات الخارجية ضد الدولة المصرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

التموين: ضخ يومي للسلع في 1060 فرعًا بمبادرة خفض الأسعار

المهندس خالد كامل
المهندس خالد كامل
محمد صبيح

أكد المهندس خالد كامل، رئيس قطاع فروع الجيزة بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن فروع الشركة تشهد ضخًا منتظمًا وكبيرًا للسلع الأساسية والغذائية بشكل يومي، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها وزارة التموين رسميًا.

وأشار كامل إلى أن إجمالي عدد الفروع الاستهلاكية التابعة للشركة يصل إلى 1060 فرعًا على مستوى الجمهورية، منها 300 فرع في محافظتي القاهرة والجيزة، تتبع شركة النيل تحديدًا.

 وأضاف أنه يتم ضخ كميات تتراوح بين 2 و3 أطنان يوميًا من السلع الأساسية التي تشملها المبادرة، والبالغ عددها 15 سلعة، إلى جانب كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية الأخرى.

وأوضح رئيس قطاع الجيزة أن هناك كميات متفاوتة من اللحوم يتم توفيرها في الفروع يوميًا بحسب حجم الإقبال.

 حيث يتم طرح ما يتراوح بين 200 و300 كيلو جرام من اللحوم الطازجة والمجمدة في معظم الفروع، بينما يتم ضخ نحو 400 إلى 500 كيلو جرام يوميًا في الفروع التي تشهد كثافة مرتفعة من المتسوقين، مثل فرع أحمد عرابي.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن عن بدء تنفيذ مبادرة خفض الأسعار داخل المجمعات الاستهلاكية اعتبارًا من الثلاثاء الماضي، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وشملت المرحلة الأولى من المبادرة عددًا من السلع التي تلقى رواجًا كبيرًا بين المواطنين، وتم توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتخفيض أسعارها بنسبة تصل إلى 18%. 

وتشمل قائمة السلع المخفضة اللحوم، الدواجن، السكر، الأرز، الزيوت، الشاي، المكرونة، والصلصة.

كما تضمنت المبادرة خصومات بنسبة 5% على مجموعة واسعة من السلع الأخرى، منها المنظفات، المربات، الطحينة، المخبوزات، المعجنات، العصائر، المركزات، ومواد العناية الشخصية، في إطار سعي الوزارة لتحقيق توازن في السوق وتعزيز قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية.

